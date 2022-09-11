В ХМАО мэром переизбран кандидат от ЛДПР, вопреки желанию главы района

Главой поселка в Ханты-Мансийском районе стал кандидат от ЛДПР

Алексей Козлов переизбран на должности главы поселка Цингалы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Главой поселка Цингалы (Ханты-Мансийский район) переизбран Алексей Козлов, который является членом ЛДПР. Он стал единственным из мэров, представляющим оппозиционную партию по итогам выборов 11 сентября. О результатах голосования на муниципальных выборах в Югре сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. Онлайн-трансляция велась в аккаунте официальных властей

«Выборы главы сельского поселения Цингалы — Козлов Алексей Иванович, ЛДПР, 69,05%», — сообщил на брифинге председатель избиркома ХМАО. Остальные 12 глав городских и сельских поселений, которые были избраны в Югре 11 сентября, являются членами «Единой России».

В Цингалах соперником Козлова была представитель партии власти — замдиректора местной школы Ольга Злыгостева. Она набрала 27,37% голосов избирателей. «Глава района Кирилл Минулин поддерживал кандидата от ЕР Злыгостеву, но победить Козлова им не удалось. Зато в поселках Луговской, Сибирский и Согом удалось привести к победе единороссов, которым жители доверились больше, чем коммунистам и самовыдвиженцам», — отметил инсайдер из политического истеблишмента Ханты-Мансийского района. Сам глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.