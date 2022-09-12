Жители Нижневартовска меняют прописку ради места в школе

13 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В новую школу могут попасть не все ученики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников регистрируются ближе к строящейся в новом микрорайоне школе, чтобы получить преимущество при оформлении в нее детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей с просьбой сохранить анонимность. «Несколько моих соседей уже получили временную регистрацию у знакомых в 25 микрорайоне (где и будет новая школа — прим. URA.RU), чтобы записать ребенка в новую школу. Они боятся, что будет такой же ажиотаж, как с лицеем имени Пушкина, куда в этом году не смогла попасть почти половина первоклассников. Я и сам думаю, не прописаться ли мне поближе — мой микрорайон может и не попасть в список», — поделился собеседник агентства. В мэрии Нижневартовска сообщили, что на сегодняшний день нет точной информации, какие из близлежащих микрорайонов будут относиться к новой школе. Заместитель директора департамента образования Дмитрий Котов уточнил, что сейчас проводится мониторинг учащихся и опрос родителей в школах, расположенных за улицей Ханты-Мансийской. По итогам этого мониторинга и определят территориальную принадлежность школы, которая еще строится. Сдать ее должны в 2023 году. Ранее URA.RU писало о том, как родители из соседних микрорайонов Нижневартовска добились зачисления детей в лицей имени Пушкина. В нем пришлось открыть один дополнительный первый класс, но все ученики из близлежащих районов так и не смогли получить место. В итоге им пришлось поступать в отдаленные школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников регистрируются ближе к строящейся в новом микрорайоне школе, чтобы получить преимущество при оформлении в нее детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей с просьбой сохранить анонимность. «Несколько моих соседей уже получили временную регистрацию у знакомых в 25 микрорайоне (где и будет новая школа — прим. URA.RU), чтобы записать ребенка в новую школу. Они боятся, что будет такой же ажиотаж, как с лицеем имени Пушкина, куда в этом году не смогла попасть почти половина первоклассников. Я и сам думаю, не прописаться ли мне поближе — мой микрорайон может и не попасть в список», — поделился собеседник агентства. В мэрии Нижневартовска сообщили, что на сегодняшний день нет точной информации, какие из близлежащих микрорайонов будут относиться к новой школе. Заместитель директора департамента образования Дмитрий Котов уточнил, что сейчас проводится мониторинг учащихся и опрос родителей в школах, расположенных за улицей Ханты-Мансийской. По итогам этого мониторинга и определят территориальную принадлежность школы, которая еще строится. Сдать ее должны в 2023 году. Ранее URA.RU писало о том, как родители из соседних микрорайонов Нижневартовска добились зачисления детей в лицей имени Пушкина. В нем пришлось открыть один дополнительный первый класс, но все ученики из близлежащих районов так и не смогли получить место. В итоге им пришлось поступать в отдаленные школы.