В Нижневартовске скандалисты добились зачисления в элитный лицей

Родители из Нижневартовска добились зачисления своих детей в элитный лицей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители, которым отказали в зачислении первоклассников в лицей имени Пушкина, смогли добиться того, чтобы часть детей приняли в образовательное учреждение. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города Юлия Вайзер.

«Часть детей попали в лицей, прошли по очереди и через госуслуги. А часть детей пойдут в школы, которые находятся далеко от дома, потому что мест не хватает», — сказала Вайзер.

В апреле родители, живущие в районе образовательного учреждения, обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с жалобой из-за того, что их детей отказались зачислять в лицей имени Пушкина. Также родители настаивали и добились встречи с представителями городской администрации и департамента образования.

Директор учебного заведения Эдмонд Игошин в разговоре с журналистом агентства рассказал, что планировалось открытие шести классов, однако в этом году число классов получилось увеличить до семи. По заверениям властей Нижневартовска, данный лицей является крупнейшим лицеем в городе и уникальным объектом в УрФО.

Ранее URA.RU писало, что родители рассматривали возможность арендовать частный автобус, чтобы доставлять детей, не попавших в лицей, в ближайшую школу. По мнению родителей, муниципальный маршрут доставляет школьников недостаточно близко к образовательному учреждению.