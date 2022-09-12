Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, которую объявил президент России Владимир Путин 24 февраля, будет выполнена, если будут соблюдены пять условий, одно из которых — независимость ДНР и ЛНР. Об этом пишет издание Al Binaa.
«Россия может проявить некоторую готовность остановить спецоперацию на своих условиях. Это гарантия нейтралитета Украины, невступление в НАТО, отсутствие ядерного оружия, признание Украиной Крыма российским, признание независимости Донецкой и Луганской республик», — говорится в материале.
Отмечается также, что Запад специально усугубляет украинский конфликт. Вашингтон рассчитывал, что помощь, постоянная оказываемая Киеву, подорвет российскую экономику, однако планы США провалились.
Россия начала вынужденную спецоперацию из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами мирного населения Донбасса. Населению на освобожденных территориях оказывается гуманитарная помощь и создаются устойчивые системы обеспечения гражданской безопасности, пишет Дни.ру. Кроме того, Североатлантический альянс в своих ответах России по гарантиям безопасности зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности», которые включали в себя нерасширение на восток и невступление в альянс Украины. В сентябре стало известно, что альянс собирается разместить новые силы на восточной границе Европы, дополняет Ytro.ru.
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Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, которую объявил президент России Владимир Путин 24 февраля, будет выполнена, если будут соблюдены пять условий, одно из которых — независимость ДНР и ЛНР. Об этом пишет издание Al Binaa. «Россия может проявить некоторую готовность остановить спецоперацию на своих условиях. Это гарантия нейтралитета Украины, невступление в НАТО, отсутствие ядерного оружия, признание Украиной Крыма российским, признание независимости Донецкой и Луганской республик», — говорится в материале. Отмечается также, что Запад специально усугубляет украинский конфликт. Вашингтон рассчитывал, что помощь, постоянная оказываемая Киеву, подорвет российскую экономику, однако планы США провалились. Россия начала вынужденную спецоперацию из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами мирного населения Донбасса. Населению на освобожденных территориях оказывается гуманитарная помощь и создаются устойчивые системы обеспечения гражданской безопасности, пишет Дни.ру. Кроме того, Североатлантический альянс в своих ответах России по гарантиям безопасности зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности», которые включали в себя нерасширение на восток и невступление в альянс Украины. В сентябре стало известно, что альянс собирается разместить новые силы на восточной границе Европы, дополняет Ytro.ru.