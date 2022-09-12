12 сентября 2022

На улицы Челябинской области призвали 3,5 тысячи добровольцев

Улицы Челябинской области будут патрулировать 3,5 тысячи дружинников
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, митрофановское кладбище, добровольная народная дружина
Дружинников на улицах станет больше Фото:

В Челябинской области патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции будут выполнять более 3,5 тысячи представителей добровольных народных дружин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона по итогам совещания под председательством начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова.

«Принятые меры в части охраны общественного порядка способствовали росту числа раскрытых преступлений в общественных местах на 15%. Для максимального уровня защищенности жителей и гостей Южного Урала необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции, с которыми одновременно будут выполнять задачи более 3,5 тысячи представителей добровольных народных дружин», — говорится в сообщении.

Также на совещании был подробно рассмотрен вопрос профилактики подростковой преступности. По словам Михаила Скокова, на учете состоят более трех тысяч несовершеннолетних и за судьбой каждого из них нужно следить, заниматься занятостью и нравственным воспитанием.

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В Челябинской области патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции будут выполнять более 3,5 тысячи представителей добровольных народных дружин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона по итогам совещания под председательством начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова. «Принятые меры в части охраны общественного порядка способствовали росту числа раскрытых преступлений в общественных местах на 15%. Для максимального уровня защищенности жителей и гостей Южного Урала необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции, с которыми одновременно будут выполнять задачи более 3,5 тысячи представителей добровольных народных дружин», — говорится в сообщении. Также на совещании был подробно рассмотрен вопрос профилактики подростковой преступности. По словам Михаила Скокова, на учете состоят более трех тысяч несовершеннолетних и за судьбой каждого из них нужно следить, заниматься занятостью и нравственным воспитанием.
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