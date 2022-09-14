Опыт пермских газовиков перенимают другие регионы

Опыт Пермского края по газификации перенимают другие регионы РФ

Пять регионов РФ уже скорректировали бюджет под реализацию новой программы газификации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опыт Прикамья по «бесплатному» доведению газа до фасадов домов взяли на вооружение специалисты отрасли в других регионах РФ. Об этом сообщил глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в рамках проведения XI Петербургского международного газового форума (ПМГФ 2022).

«Сергей Густов отметил, что опыт Пермского края, где первыми в стране приняли решение поддерживать строительство газовых сетей в ходе догазификации не до границ участка, а непосредственно до фундамента дома, взяли на вооружение еще несколько регионов России», — указано в telegram-канале министерства ЖКХ Пермского края. По информации газовиков, средства на эти цели уже предусмотрены в бюджетах Владимирской, Ленинградской, Нижегородской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Густов также отметил «хорошие темпы по строительству газовых сетей» в регионе. Согласно данным этого года, план по подведению «голубого топлива» к домам жителей территории выполнен на 87%, что превышает 15 тысяч договоров с потребителями.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 14 сентября улетел в Санкт-Петербург. Делегация региона принимает участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13 — 16 сентября. На стенде Пермского края представлены 20 предприятий и организаций, которые демонстрируют свои технологии и разработки.

Также корреспонденты агентства сообщали, что в конце августа Махонин встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили газификацию региона с учетом дополнительного соглашения — компания должна построить 46 межпоселковых газопроводов.