США пообещали Украине передовые ракетные системы

В Белом доме заявили о планах отправить Украине передовые ракетные системы

15 сентября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

США собираются отправить Украине артиллерию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США собираются передать Украине передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC. «Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — заявил Кирби в интервью MSNBC. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны Запада поставляют Украине вооружение и помогают финансово. Власти Украины собираются попросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на The Wall Street Journal. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США перейдут красную черту в случае передачи Украине ракет большей дальности.

США собираются передать Украине передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC. «Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — заявил Кирби в интервью MSNBC. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны Запада поставляют Украине вооружение и помогают финансово. Власти Украины собираются попросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на The Wall Street Journal. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США перейдут красную черту в случае передачи Украине ракет большей дальности.