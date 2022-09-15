США пообещали Украине передовые ракетные системы

В Белом доме заявили о планах отправить Украине передовые ракетные системы
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, артиллерия
США собираются отправить Украине артиллерию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США собираются передать Украине передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — заявил Кирби в интервью MSNBC. Информацию приводит РИА «Новости».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны Запада поставляют Украине вооружение и помогают финансово. Власти Украины собираются попросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на The Wall Street Journal. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США перейдут красную черту в случае передачи Украине ракет большей дальности.

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США собираются передать Украине передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC. «Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — заявил Кирби в интервью MSNBC. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны Запада поставляют Украине вооружение и помогают финансово. Власти Украины собираются попросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на The Wall Street Journal. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США перейдут красную черту в случае передачи Украине ракет большей дальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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