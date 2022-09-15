В Екатеринбурге пикап снес пенсионерку на пешеходном переходе

15 сентября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пенсионерка, переходившая дорогу по пешеходному переходу в Екатеринбурге, попала под колеса пикапа, после чего была доставлена в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло на улице Начдива Васильева, 34. Пикап Great Wall при повороте налево совершил наезд на бабушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств», — сообщили в пресс-службе. По данным очевидцев, пенсионерку пришлось госпитализировать. О ее состоянии информации не поступало. Ранее в Екатеринбурге произошло сразу несколько громких ДТП. Два из них — на Уралмаше. Там днем перевернулся автомобиль Lada с двумя восьмилетними мальчиками, не пристегнутыми ремнями безопасности. Позднее автомобиль, уходивший от столкновения, врезался в столб, из-за чего переднюю часть автомобиля смяло.

Пенсионерка, переходившая дорогу по пешеходному переходу в Екатеринбурге, попала под колеса пикапа, после чего была доставлена в больницу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло на улице Начдива Васильева, 34. Пикап Great Wall при повороте налево совершил наезд на бабушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств», — сообщили в пресс-службе. По данным очевидцев, пенсионерку пришлось госпитализировать. О ее состоянии информации не поступало. Ранее в Екатеринбурге произошло сразу несколько громких ДТП. Два из них — на Уралмаше. Там днем перевернулся автомобиль Lada с двумя восьмилетними мальчиками, не пристегнутыми ремнями безопасности. Позднее автомобиль, уходивший от столкновения, врезался в столб, из-за чего переднюю часть автомобиля смяло.