В Свердловской области на одну вакансию претендуют четыре соискателя

16 сентября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Конкуренция на рынке труда в Свердловской области ниже, чем в среднем по стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конкуренция на рынке труда в Свердловской области ниже, чем в среднем по стране. На одну вакансию в регионе приходится 4,1 активных резюме, в то время как по России — 5,2. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания HeadHunter. «Нормальной для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится около шести резюме — в таком случае соискатели не страдают от слишком высокой конкуренции, а у работодателей есть достаточный выбор, и процесс трудоустройства комфортен для всех участников», — говорится в исследовании. Самая высокая конкуренция в регионе наблюдается между начинающими специалистами — 9,3 резюме на одну вакансию. На втором месте по уровню конкуренции находятся юристы (5,5), на третьем месте административный персонал (4,8). Ниже всего конкуренция в сферах «Консультирование» и «Домашний персонал» (0,1), «Добыча сырья» (0,4), «Медицина, фармацевтика» (0,7). Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — свердловчане оценили уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Больше половины опрошенных признались, что главной проблемой является отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции.

Конкуренция на рынке труда в Свердловской области ниже, чем в среднем по стране. На одну вакансию в регионе приходится 4,1 активных резюме, в то время как по России — 5,2. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания HeadHunter. «Нормальной для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится около шести резюме — в таком случае соискатели не страдают от слишком высокой конкуренции, а у работодателей есть достаточный выбор, и процесс трудоустройства комфортен для всех участников», — говорится в исследовании. Самая высокая конкуренция в регионе наблюдается между начинающими специалистами — 9,3 резюме на одну вакансию. На втором месте по уровню конкуренции находятся юристы (5,5), на третьем месте административный персонал (4,8). Ниже всего конкуренция в сферах «Консультирование» и «Домашний персонал» (0,1), «Добыча сырья» (0,4), «Медицина, фармацевтика» (0,7). Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — свердловчане оценили уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Больше половины опрошенных признались, что главной проблемой является отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции.