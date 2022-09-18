Рогов: в Запорожье прозвучали взрывы, несколько районов обесточены

19 сентября 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Прозвучало около восьми взрывов, несколько районов города обесточены, сообщил Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик. Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.

В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик. Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.