Рогов: в Запорожье прозвучали взрывы, несколько районов обесточены

В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик.
Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.
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В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик. Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.