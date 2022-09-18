18 сентября 2022

Рогов: в Запорожье прозвучали взрывы, несколько районов обесточены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Прозвучало около восьми взрывов, несколько районов города обесточены, сообщил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик.

Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.

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В городе Запорожье прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов обесточены. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре <…> слышны взрывы, в нескольких районах города виден дым», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, прозвучало около восьми взрывов, в результате чего несколько районов города обесточены. «Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — рассказал политик. Ранее Рогов заявлял, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Целями названы демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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