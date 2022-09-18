Погибшего в Лисичанске свердловчанина посмертно наградили орденом. Фото

19 сентября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Станислава Зеленко из Рефтинского посмертно наградили орденом Мужества Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Погибшего в бою с диверсионной группой противника в Лисичанске уроженца поселка Рефтинский (Свердловская область) Станислава Зеленко посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили матери военного 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Рефтинский в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации состоялась торжественная церемония вручения ордена Мужества погибшему Станиславу Зеленко. На ней присутствовали родные, близкие солдата и ребята из ВПД «Юнармия», — говорится в сообщении. Станислав Зеленко родился и вырос в Рефтинском в семье военнослужащих. В 1999 году окончил 17-ю школу. Служил по контракту в Лесном. Был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Погиб 25 июня. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Церемония прошла в здании администрации ГО Рефтинский Фото: пресс-служба администрации ГО Рефтинский Орден Мужества вручили маме Станислава Фото: пресс-служба администрации ГО Рефтинский

Погибшего в бою с диверсионной группой противника в Лисичанске уроженца поселка Рефтинский (Свердловская область) Станислава Зеленко посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили матери военного 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Рефтинский в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации состоялась торжественная церемония вручения ордена Мужества погибшему Станиславу Зеленко. На ней присутствовали родные, близкие солдата и ребята из ВПД «Юнармия», — говорится в сообщении. Станислав Зеленко родился и вырос в Рефтинском в семье военнослужащих. В 1999 году окончил 17-ю школу. Служил по контракту в Лесном. Был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Погиб 25 июня. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация.