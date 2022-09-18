18 сентября 2022
17 сентября 2022

Погибшего в Лисичанске свердловчанина посмертно наградили орденом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Станислава Зеленко из Рефтинского посмертно наградили орденом Мужества Фото:

Погибшего в бою с диверсионной группой противника в Лисичанске уроженца поселка Рефтинский (Свердловская область) Станислава Зеленко посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили матери военного 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Рефтинский в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в администрации состоялась торжественная церемония вручения ордена Мужества погибшему Станиславу Зеленко. На ней присутствовали родные, близкие солдата и ребята из ВПД «Юнармия», — говорится в сообщении.

Станислав Зеленко родился и вырос в Рефтинском в семье военнослужащих. В 1999 году окончил 17-ю школу. Служил по контракту в Лесном. Был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Погиб 25 июня.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация.

Церемония прошла в здании администрации ГО Рефтинский
Фото:
Орден Мужества вручили маме Станислава
Фото:

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Погибшего в бою с диверсионной группой противника в Лисичанске уроженца поселка Рефтинский (Свердловская область) Станислава Зеленко посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили матери военного 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Рефтинский в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации состоялась торжественная церемония вручения ордена Мужества погибшему Станиславу Зеленко. На ней присутствовали родные, близкие солдата и ребята из ВПД «Юнармия», — говорится в сообщении. Станислав Зеленко родился и вырос в Рефтинском в семье военнослужащих. В 1999 году окончил 17-ю школу. Служил по контракту в Лесном. Был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Погиб 25 июня. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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