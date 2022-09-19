Казус произошел во время съемок первой лиги КВН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С челябинского блогера Натальи Красновой, которая имела миллион подписчиков в заблокированном и запрещенном в России Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), чуть не слетело платье во время посвящения в казаки. Видео пикантного момента Краснова опубликовала в социальных сетях.

«Посвящали в донские казаки. Жестокое посвящение. Я так старалась, что аж сиська вывалилась. Вы скажете, мол, ничего страшного. Конечно. Это ж телевизионная лига. Там есть крупные кадры», — написала Краснова в своем telegram-аккаунте.

Казус произошел во время съемок первой лиги КВН. Выступающая команда предложила Красновой выполнить несколько испытаний для посвящения в казаки. Первым заданием надо было разрубить шашкой вилок капусты. Краснова блестяще справилась с этим заданием.

Краснова стала известна широкой публике после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина спросила у главы государства, когда блогерство станет официальной профессией. Помимо блогов Краснова занимается стэндапом, пишет книги, записывает треки, а также снимется в сериалах.