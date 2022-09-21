В Перми назвали профессию с зарплатой до 90 тысяч рублей

Superjob: менеджеры по закупкам в Перми могут зарабатывать до 90 тысяч рублей

22 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Зарплату в районе 90 тысяч рублей предлагают менеджером с 2 летним опытом и знанием языков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Менеджерам по закупкам в Перми готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и знанием иностранного языка. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob. «В парфюмерно-косметических сетях Перми наиболее востребованы специалисты со стажем от двух лет, опытом закупок на внешнем рынке и навыками привлечения новых поставщиков. Зарплатный максимум для менеджера по закупкам парфюмерно-косметической продукции достигает в Перми — 90 тыс. рублей», — рассказали в компании. Также от таких специалистов требуется знание второго иностранного языка и опыт работы с большим товарным потоком и привлечением новым брендов. Средняя оплата труда менеджера по закупкам в регионе — 47 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты (от 30 до 32 тыс. рублей) готовы предложить специалистам без опыта и со знанием программ Excel, «1С» и знакомых с методологией управления закупок. Немного больше — до 35 тыс. рублей готовы предложить пермякам со стажем от года и опытом ведения переговоров, работы с транспортными компаниями, участия в тендерах и закупок парфюмерной продукции. До 53 тыс. рублей в месяц платят только менеджерам по закупкам со знанием таможенного законодательства, международных правил торговли, с опытом работы иностранными поставщиками и таможенными органами от двух лет.

Менеджерам по закупкам в Перми готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и знанием иностранного языка. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob. «В парфюмерно-косметических сетях Перми наиболее востребованы специалисты со стажем от двух лет, опытом закупок на внешнем рынке и навыками привлечения новых поставщиков. Зарплатный максимум для менеджера по закупкам парфюмерно-косметической продукции достигает в Перми — 90 тыс. рублей», — рассказали в компании. Также от таких специалистов требуется знание второго иностранного языка и опыт работы с большим товарным потоком и привлечением новым брендов. Средняя оплата труда менеджера по закупкам в регионе — 47 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты (от 30 до 32 тыс. рублей) готовы предложить специалистам без опыта и со знанием программ Excel, «1С» и знакомых с методологией управления закупок. Немного больше — до 35 тыс. рублей готовы предложить пермякам со стажем от года и опытом ведения переговоров, работы с транспортными компаниями, участия в тендерах и закупок парфюмерной продукции. До 53 тыс. рублей в месяц платят только менеджерам по закупкам со знанием таможенного законодательства, международных правил торговли, с опытом работы иностранными поставщиками и таможенными органами от двух лет.