21 сентября 2022

В Перми назвали профессию с зарплатой до 90 тысяч рублей

Superjob: менеджеры по закупкам в Перми могут зарабатывать до 90 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату в районе 90 тысяч рублей предлагают менеджером с 2 летним опытом и знанием языков Фото:

Менеджерам по закупкам в Перми готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и знанием иностранного языка. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob.

«В парфюмерно-косметических сетях Перми наиболее востребованы специалисты со стажем от двух лет, опытом закупок на внешнем рынке и навыками привлечения новых поставщиков. Зарплатный максимум для менеджера по закупкам парфюмерно-косметической продукции достигает в Перми — 90 тыс. рублей», — рассказали в компании. Также от таких специалистов требуется знание второго иностранного языка и опыт работы с большим товарным потоком и привлечением новым брендов.

Средняя оплата труда менеджера по закупкам в регионе — 47 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты (от 30 до 32 тыс. рублей) готовы предложить специалистам без опыта и со знанием программ Excel, «1С» и знакомых с методологией управления закупок. Немного больше — до 35 тыс. рублей готовы предложить пермякам со стажем от года и опытом ведения переговоров, работы с транспортными компаниями, участия в тендерах и закупок парфюмерной продукции. До 53 тыс. рублей в месяц платят только менеджерам по закупкам со знанием таможенного законодательства, международных правил торговли, с опытом работы иностранными поставщиками и таможенными органами от двух лет.

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Менеджерам по закупкам в Перми готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и знанием иностранного языка. Об этом URA.RU рассказали аналитики из компании Superjob. «В парфюмерно-косметических сетях Перми наиболее востребованы специалисты со стажем от двух лет, опытом закупок на внешнем рынке и навыками привлечения новых поставщиков. Зарплатный максимум для менеджера по закупкам парфюмерно-косметической продукции достигает в Перми — 90 тыс. рублей», — рассказали в компании. Также от таких специалистов требуется знание второго иностранного языка и опыт работы с большим товарным потоком и привлечением новым брендов. Средняя оплата труда менеджера по закупкам в регионе — 47 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты (от 30 до 32 тыс. рублей) готовы предложить специалистам без опыта и со знанием программ Excel, «1С» и знакомых с методологией управления закупок. Немного больше — до 35 тыс. рублей готовы предложить пермякам со стажем от года и опытом ведения переговоров, работы с транспортными компаниями, участия в тендерах и закупок парфюмерной продукции. До 53 тыс. рублей в месяц платят только менеджерам по закупкам со знанием таможенного законодательства, международных правил торговли, с опытом работы иностранными поставщиками и таможенными органами от двух лет.
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