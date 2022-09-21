Депутаты выделяют деньги на ремонт главного военного монумента Перми

На ремонт памятника «Героям фронта и тыла» в центре Перми потратят 4,6 млн рублей

22 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Центральный памятник Перми ждет ремонт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми выделяют из городского бюджета деньги для ремонта памятника «Героям фронта и тыла». На монумент, расположенный на городской эспланаде, закладывают 4,6 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета пермской гордумы по бюджету и налогам. «Средства бюджета и дополнительные доходы предлагается направить, в частности: на ремонт памятника „Героев фронта и тыла“ — 4,6 млн рублей», — сообщается на сайте думы со ссылкой на доклад начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной. Члены комитета одобрили эти и другие поправки в бюджет. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании 27 сентября. В январе URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении бюджету города субсидии в 3,021 млн рублей на сохранение монумента. Памятник «Героям фронта и тыла» — главная композиция Перми, посвященная Великой Отечественной войне, высотой в 10 метров. Его открыли 9 мая 1985 года.

Власти Перми выделяют из городского бюджета деньги для ремонта памятника «Героям фронта и тыла». На монумент, расположенный на городской эспланаде, закладывают 4,6 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета пермской гордумы по бюджету и налогам. «Средства бюджета и дополнительные доходы предлагается направить, в частности: на ремонт памятника „Героев фронта и тыла“ — 4,6 млн рублей», — сообщается на сайте думы со ссылкой на доклад начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной. Члены комитета одобрили эти и другие поправки в бюджет. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании 27 сентября. В январе URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении бюджету города субсидии в 3,021 млн рублей на сохранение монумента. Памятник «Героям фронта и тыла» — главная композиция Перми, посвященная Великой Отечественной войне, высотой в 10 метров. Его открыли 9 мая 1985 года.