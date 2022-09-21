Челябинские автоинспекторы открыли стрельбу на дороге. Видео

22 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие при погоне за нарушителем Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области открыли стрельбу на дороге, пытаясь догнать нарушителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, водитель пытался скрыться от патруля. «Гражданин сообщил, что на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на обочине стоит машина, водитель которой ведет себя странно. Полицейские направились на указанное место и обнаружили, что автомобиль уже движется по трассе. Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться. Уходя от преследования, он грубо нарушал ПДД. Для остановки транспортного средства сотрудники полиции применили табельное оружие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве рассказали, что за рулем находился 22-летний водитель, у которого не было водительского удостоверения. К тому же, машина оказалась не зарегистрированной. В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области открыли стрельбу на дороге, пытаясь догнать нарушителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, водитель пытался скрыться от патруля. «Гражданин сообщил, что на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на обочине стоит машина, водитель которой ведет себя странно. Полицейские направились на указанное место и обнаружили, что автомобиль уже движется по трассе. Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться. Уходя от преследования, он грубо нарушал ПДД. Для остановки транспортного средства сотрудники полиции применили табельное оружие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве рассказали, что за рулем находился 22-летний водитель, у которого не было водительского удостоверения. К тому же, машина оказалась не зарегистрированной. В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов.