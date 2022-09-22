Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию

Захарова: график встреч Лаврова в ООН продемонстрировал провал попыток изолировать РФ

23 сентября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Генассамблея ООН стала еще одним подтверждением, заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности График встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН продемонстрировал провал попыток изолировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Изоляция у нас марафонно проходит, у нас уже выражение такое. Не успеваем менять флаги на столе наших гостей, партнеров, друзей, которые приходят с переговорами. <…> Вся эта история с изоляцией, с запретом на фотографии, она провалилась полностью давно, и Генассамблея [ООН] стала еще одним подтверждением», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, переговоры проходят в различных форматах, как в двусторонних, так и в многосторонних. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сообщалось, что визит Лаврова в США осложняла визовая политика Вашингтона. 13 сентября стало известно, что Лавров и сопровождающие лица примут участие в заседании ГА ООН, они получили американские визы. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. Глава государства заявил, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке. Также у президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.

График встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН продемонстрировал провал попыток изолировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Изоляция у нас марафонно проходит, у нас уже выражение такое. Не успеваем менять флаги на столе наших гостей, партнеров, друзей, которые приходят с переговорами. <…> Вся эта история с изоляцией, с запретом на фотографии, она провалилась полностью давно, и Генассамблея [ООН] стала еще одним подтверждением», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, переговоры проходят в различных форматах, как в двусторонних, так и в многосторонних. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сообщалось, что визит Лаврова в США осложняла визовая политика Вашингтона. 13 сентября стало известно, что Лавров и сопровождающие лица примут участие в заседании ГА ООН, они получили американские визы. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. Глава государства заявил, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке. Также у президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.