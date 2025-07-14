Россиянам подсказали, как распознать заражение телефона вирусами

В последние годы увеличились случаи заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России опубликовало рекомендации по выявлению признаков заражения смартфонов.
В telegram-канале ведомства, специалисты выделяют несколько характерных симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому пользователю:
- Замедление работы устройства. Телефон стал работать заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или нагревается без видимых причин;
- Появление всплывающей рекламы. На экране возникают неизвестные рекламные окна или уведомления, которых ранее не было;
- Неизвестные приложения. На устройстве появляются программы, которые вы не устанавливали, или привычные приложения требуют необычные разрешения (например, доступ к звонкам или сообщениям для фонарика);
- Странные сообщения и звонки. В списке СМС или звонков обнаруживаются неизвестные номера или сообщения, которые вы не отправляли.
Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, МВД советует действовать незамедлительно:
- Отключите устройство от интернета. Включите режим полета, чтобы прекратить передачу данных злоумышленникам;
- Свяжитесь с банком. Используйте номер поддержки, указанный на официальном сайте банка или на обороте банковской карты. Сообщите о подозрении на заражение и попросите заблокировать карты и отменить несанкционированные операции;
- Проверьте активные сессии. С безопасного устройства войдите в важные аккаунты (банки, «Госуслуги», соцсети) и завершите все подозрительные или неизвестные сессии.
- Также рекомендуется обратиться в отдел полиции по месту жительства с устройством (не подключая его к интернету) и паспортом;
- Используйте антивирусное ПО. Для защиты от вредоносных программ выбирайте антивирусы из официального реестра Минцифры России;
- Проконсультируйтесь со специалистом. При возможности обратитесь в сервисный центр или к эксперту по кибербезопасности для профессионального удаления вредоносных программ.
Если вы решили устранить угрозу самостоятельно, используйте подробные инструкции от профессионалов, например, рекомендации на сайте Kaspersky. Эксперты напоминают: не устанавливайте приложения из сомнительных источников, регулярно обновляйте операционную систему и используйте только официальное антивирусное ПО.
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