Россиянам подсказали, как распознать заражение телефона вирусами

МВД: если телефон стал работать медленнее, он заражен вирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты напоминают — не устанавливайте приложения из сомнительных источников
Эксперты напоминают — не устанавливайте приложения из сомнительных источников Фото:

В последние годы увеличились случаи заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России опубликовало рекомендации по выявлению признаков заражения смартфонов.

В telegram-канале ведомства, специалисты выделяют несколько характерных симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому пользователю:

  • Замедление работы устройства. Телефон стал работать заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или нагревается без видимых причин;
  • Появление всплывающей рекламы. На экране возникают неизвестные рекламные окна или уведомления, которых ранее не было;
  • Неизвестные приложения. На устройстве появляются программы, которые вы не устанавливали, или привычные приложения требуют необычные разрешения (например, доступ к звонкам или сообщениям для фонарика);
  • Странные сообщения и звонки. В списке СМС или звонков обнаруживаются неизвестные номера или сообщения, которые вы не отправляли.

Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, МВД советует действовать незамедлительно:

  • Отключите устройство от интернета. Включите режим полета, чтобы прекратить передачу данных злоумышленникам;
  • Свяжитесь с банком. Используйте номер поддержки, указанный на официальном сайте банка или на обороте банковской карты. Сообщите о подозрении на заражение и попросите заблокировать карты и отменить несанкционированные операции;
  • Проверьте активные сессии. С безопасного устройства войдите в важные аккаунты (банки, «Госуслуги», соцсети) и завершите все подозрительные или неизвестные сессии.
  • Также рекомендуется обратиться в отдел полиции по месту жительства с устройством (не подключая его к интернету) и паспортом;
  • Используйте антивирусное ПО. Для защиты от вредоносных программ выбирайте антивирусы из официального реестра Минцифры России;
  • Проконсультируйтесь со специалистом. При возможности обратитесь в сервисный центр или к эксперту по кибербезопасности для профессионального удаления вредоносных программ.

Если вы решили устранить угрозу самостоятельно, используйте подробные инструкции от профессионалов, например, рекомендации на сайте Kaspersky. Эксперты напоминают: не устанавливайте приложения из сомнительных источников, регулярно обновляйте операционную систему и используйте только официальное антивирусное ПО.

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В последние годы увеличились случаи заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России опубликовало рекомендации по выявлению признаков заражения смартфонов. В telegram-канале ведомства, специалисты выделяют несколько характерных симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому пользователю: Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, МВД советует действовать незамедлительно: Если вы решили устранить угрозу самостоятельно, используйте подробные инструкции от профессионалов, например, рекомендации на сайте Kaspersky. Эксперты напоминают: не устанавливайте приложения из сомнительных источников, регулярно обновляйте операционную систему и используйте только официальное антивирусное ПО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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