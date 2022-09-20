Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

21 сентября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Лавров прибыл в Нью-Йорк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. «Борт министра преодолел расстояние от России до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало», — передает агентство. Визит Лаврова в США осложняла визовая политика Вашингтона. Министру долгое время отказывали в выдаче визы. Вместе с этим, 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могли выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. 13 сентября стало известно, что Лавров и сопровождающие лица примут очное участие в заседании Генассамблеи ООН в США. Они получили американские визы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. «Борт министра преодолел расстояние от России до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало», — передает агентство. Визит Лаврова в США осложняла визовая политика Вашингтона. Министру долгое время отказывали в выдаче визы. Вместе с этим, 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могли выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. 13 сентября стало известно, что Лавров и сопровождающие лица примут очное участие в заседании Генассамблеи ООН в США. Они получили американские визы.