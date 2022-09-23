Крупные предприятия Урала поборолись за звание лучших в Кургане. Фото

В Кургане на второй индустриальный фестиваль приехали участники со всего Урала

23 сентября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Участников фестиваля наградил Алексей Бобров (на фото справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане состоялись II индустриальный фестиваль и конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Мероприятия прошли на территории Курганского индустриального парка, передает корреспондент URA.RU. Победителей поздравили глава региона Вадим Шумков и бизнесмен Алексей Бобров. Участниками стали 15 команд, в том числе ведущих предприятий энергетики и ЖКХ Урала: Ямалкоммунэнерго, КГК, Водный Союз, СУЭНКО, ЮТЭК-РС, Горэлектросеть и других. «От того, что создают люди, стоящие здесь, во многих городах зависит очень многое. Сейчас мы ехали: Курган поменялся, и поменялся во многом благодаря вам. Меняются Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Тюмень, Челябинск. Планы грандиозные!» — сказал представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров на церемонии открытия. Команды на скорость собирали электрические и тепломеханические схемы, детские игровые комплексы. Их, как и в прошлом году, подарят детским домам Кургана. Выявили сильнейшего в гонках на гидравлических тележках. В этом году победителями конкурса профмастерства стали сотрудники КЗКТ. Им вручили переходящий кубок. Дипломы и призы на фестивале получили победители конкурса студенческих проектов «Перспектива» Виталий Курбатов и Антон Мартышкин (Курганский государственный университет), Дмитрий Быков (Курганский государственный колледж) и Светлана Южакова (Курганский промышленный техникум). Ценные призы вручили сотрудникам предприятий-резидентов индустриального парка за полезные рационализаторские предложения по разработке новой продукции, совершенствование работы и улучшение условий труда. «Я рад за вас! Поздравляю участников фестиваля. И правы те, кто говорят: „Пока работают заводы — страна жива“», — сказал курганский губернатор Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что первый индустриальный фестиваль и конкурс профмастерства «Золотые руки» состоялись в октябре прошлого года. Тогда участниками стали работники четырех предприятий (КЗКТ, КЗЭТ, Курганский приборостроительный завод, Курганстальмост) и студенты КГУ. Организаторы заявляли, что фестиваль станет ежегодным. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане состоялись II индустриальный фестиваль и конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Мероприятия прошли на территории Курганского индустриального парка, передает корреспондент URA.RU. Победителей поздравили глава региона Вадим Шумков и бизнесмен Алексей Бобров. Участниками стали 15 команд, в том числе ведущих предприятий энергетики и ЖКХ Урала: Ямалкоммунэнерго, КГК, Водный Союз, СУЭНКО, ЮТЭК-РС, Горэлектросеть и других. «От того, что создают люди, стоящие здесь, во многих городах зависит очень многое. Сейчас мы ехали: Курган поменялся, и поменялся во многом благодаря вам. Меняются Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Тюмень, Челябинск. Планы грандиозные!» — сказал представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров на церемонии открытия. Команды на скорость собирали электрические и тепломеханические схемы, детские игровые комплексы. Их, как и в прошлом году, подарят детским домам Кургана. Выявили сильнейшего в гонках на гидравлических тележках. В этом году победителями конкурса профмастерства стали сотрудники КЗКТ. Им вручили переходящий кубок. Дипломы и призы на фестивале получили победители конкурса студенческих проектов «Перспектива» Виталий Курбатов и Антон Мартышкин (Курганский государственный университет), Дмитрий Быков (Курганский государственный колледж) и Светлана Южакова (Курганский промышленный техникум). Ценные призы вручили сотрудникам предприятий-резидентов индустриального парка за полезные рационализаторские предложения по разработке новой продукции, совершенствование работы и улучшение условий труда. «Я рад за вас! Поздравляю участников фестиваля. И правы те, кто говорят: „Пока работают заводы — страна жива“», — сказал курганский губернатор Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что первый индустриальный фестиваль и конкурс профмастерства «Золотые руки» состоялись в октябре прошлого года. Тогда участниками стали работники четырех предприятий (КЗКТ, КЗЭТ, Курганский приборостроительный завод, Курганстальмост) и студенты КГУ. Организаторы заявляли, что фестиваль станет ежегодным.