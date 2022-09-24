Воздух в Екатеринбурге стал опасен для дыхания

В воздухе Екатеринбурга нашли превышение допустимой концентрации опасных веществ

25 сентября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили превышение опасных веществ в воздухе на улицах Вильгельма де Геннина, Мичурина, Раевского и Татищева Фото: Размик Закарян © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области выявили превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе Екатеринбурга. Такое превышение выявили на улицах Вильгельма де Геннина, Мичурина, Раевского и Татищева, сообщила пресс-служба регионального ведомства в telegram-канале. Ранее екатеринбуржцы жаловались на запах гари. «В пробах, отобранных вечером 24 сентября, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на улице Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,2 и 1,9 раза). А также взвешенных частиц РМ2,5 на улицах Раевского, 16 (в 1,6 раза) и Татищева, 64 (в 1,1 раза)», — говорится в сообщении. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что отбор проб проводится четыре раза в сутки в шести контрольных точках города — на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта. «Обращений в лечебно-профилактические учреждения за медицинской помощью в связи с задымлением в Екатеринбурге не зарегистрировано», — добавили в ведомстве. Утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах. 25 сентября пожарным удалось уменьшить площадь тлеющего торфа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области выявили превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе Екатеринбурга. Такое превышение выявили на улицах Вильгельма де Геннина, Мичурина, Раевского и Татищева, сообщила пресс-служба регионального ведомства в telegram-канале. Ранее екатеринбуржцы жаловались на запах гари. «В пробах, отобранных вечером 24 сентября, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на улице Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,2 и 1,9 раза). А также взвешенных частиц РМ2,5 на улицах Раевского, 16 (в 1,6 раза) и Татищева, 64 (в 1,1 раза)», — говорится в сообщении. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что отбор проб проводится четыре раза в сутки в шести контрольных точках города — на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта. «Обращений в лечебно-профилактические учреждения за медицинской помощью в связи с задымлением в Екатеринбурге не зарегистрировано», — добавили в ведомстве. Утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах. 25 сентября пожарным удалось уменьшить площадь тлеющего торфа.