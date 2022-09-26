26 сентября 2022

Глава Запорожской области оценил поступок сына, записавшегося в добровольцы

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Балицкий: вступление сына в ряды добровольцев — это нормально Фото:
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Мобилизация в России

Александр Балицкий — сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области записался в добровольцы для участия в спецоперации. Его отец, Евгений Балицкий, прокомментировал поступок сына, сказав, что это не является подвигом.

«Сегодня мой старший сын Александр получил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Мои сыновья выросли в семье и всегда считались со своим долгом служить. […] Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, охраняет добровольческий батальон, который будет создавать землю от киевского нацизма. Это было его решение, которое мы поддержали. Это нормально, это не подвиг», — написал Балицкий в telegram-канале.

Ранее корреспондент URA.RU докладывал, что он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Один из принимающих сотрудников батальона поздравил Александра Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.

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Александр Балицкий — сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области записался в добровольцы для участия в спецоперации. Его отец, Евгений Балицкий, прокомментировал поступок сына, сказав, что это не является подвигом. «Сегодня мой старший сын Александр получил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Мои сыновья выросли в семье и всегда считались со своим долгом служить. […] Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, охраняет добровольческий батальон, который будет создавать землю от киевского нацизма. Это было его решение, которое мы поддержали. Это нормально, это не подвиг», — написал Балицкий в telegram-канале. Ранее корреспондент URA.RU докладывал, что он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Один из принимающих сотрудников батальона поздравил Александра Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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