Глава ЦИК ЛНР отчиталась о явке на референдум в республике

Глава ЦИК ЛНР: явка на референдум в республике превысила 90%
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Избирательный участок, референдум. Челябинск, референдум, избирательный участок
Референдум по вхождению ЛНР в состав РФ завершится в 16:00 Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

По состоянию на 12:00 по московскому времени промежуточная явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ составила более 90%. Об этом сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.

«Промежуточная явка голосования на 12:00 составляет 90,64%. Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. Я тоже сходила и проголосовала, отдав свой голос за будущее республики», — приводит ТАСС слова Кравченко.

По ее словам, жители ЛНР продолжают активно приходить на референдум. Ситуация на избирательных участках «нормальная», заключила Кравченко.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися. Плебисцит завершится в 16:00 по мск.

Проведение референдумов в ДЛНР, Херсоне и Запорожье стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках вынужденной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

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По состоянию на 12:00 по московскому времени промежуточная явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ составила более 90%. Об этом сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко. «Промежуточная явка голосования на 12:00 составляет 90,64%. Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. Я тоже сходила и проголосовала, отдав свой голос за будущее республики», — приводит ТАСС слова Кравченко. По ее словам, жители ЛНР продолжают активно приходить на референдум. Ситуация на избирательных участках «нормальная», заключила Кравченко. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Они признаны состоявшимися. Плебисцит завершится в 16:00 по мск. Проведение референдумов в ДЛНР, Херсоне и Запорожье стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках вынужденной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
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