Свердловский военком объяснил, какими способами вручают повестки

Военком Свердловской области: повестки вручают только в бумажном виде

28 сентября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Свердловские военнообязанные не могут получать повестки в электронном виде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестки о мобилизации в Свердловской области могут вручаться только в бумажном виде по месту работы, жительства или учебы. Такие разъяснения дал врио военного комиссара региона Сергей Чирков в ходе пресс-конференции. «Повестки вручаются только в бумажном виде с подписью военного комиссара. Речи об отправке повесток через портал „Госуслуги“, по СМС, по телефону или другими электронными средствами не идет. Закон позволяет доставить повестку к месту жительства, работы или учебы. Она вручается лично под роспись», — рассказал Чирков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. В общей сложности на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

Повестки о мобилизации в Свердловской области могут вручаться только в бумажном виде по месту работы, жительства или учебы. Такие разъяснения дал врио военного комиссара региона Сергей Чирков в ходе пресс-конференции. «Повестки вручаются только в бумажном виде с подписью военного комиссара. Речи об отправке повесток через портал „Госуслуги“, по СМС, по телефону или другими электронными средствами не идет. Закон позволяет доставить повестку к месту жительства, работы или учебы. Она вручается лично под роспись», — рассказал Чирков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. В общей сложности на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.