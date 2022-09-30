Путин поставил Украине жесткий ультиматум

Украинские войска должны прекратить боевые действия территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее он заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье и Херсонская область входят в состав России.
«Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы будем защищать свои территории любыми средствами», — потребовал Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории области присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали «за».
Серым обозначены территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые пока находятся под контролем Украины
URA.RU
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Украинские войска должны прекратить боевые действия территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее он заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье и Херсонская область входят в состав России. «Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы будем защищать свои территории любыми средствами», — потребовал Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории области присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали «за».