Трое неизвестных обокрали продуктовый магазин Фото: depositphotos.com

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш трое неизвестных обокрали продуктовый магазин. Они забрали только 43 блока сигарет на сумму 65 тысяч рублей, остальное не тронули. Об этом рассказал бывший работник магазина.

«Вынесли сигареты на 65 тысяч. Это примерно 43 блока, средняя цена за пачку — 150 рублей», — рассказал экс-сотрудник магазина агентству Е1.

Инцидент произошел 2 октября примерно в 4 часа ночи на улице Шефской, 95. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что той же ночью в Юго-Западном районе Екатеринбурга ограбили табачный магазин. Ущерб составил примерно 50 тысяч рублей, грабителей было двое.