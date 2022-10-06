Полиция и СК срочно ищут офицеров на место свердловчан, отправленных в зону СВО

Командированным сотрудникам пытаются найти замену в смежных ведомствах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководство свердловской полиции и Следственного комитета пытается найти замену сотрудникам, которых перебрасывают в присоединившиеся к РФ регионы — бывшие территории Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время командирования сотрудников возникла проблема восполнения некомплекта. На место уезжающих нужно найти людей, чей профессионализм не уступал бы компетенциям прошлых сотрудников. Не во всех случаях получилось найти удачную замену», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, некоторых сотрудников, активно завлекали из других ведомств, где больше возможностей для кадровых перестановок. Однако найти сотрудников на наиболее важные должности пока что не удалось, рассказал инсайдер.

URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе свердловского СУ СК воздержались от комментариев по данной теме.

Ранее URA.RU сообщало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления. В ГУ МВД по Свердловской области планировалось назначить замначальника, который должен был в том числе отвечать за командирование сотрудников в Донбасс. Там проводится спецоперация (СВО) России, цель которой провести денацификацию и демилитаризацию Украины, обстреливавшей мирных жителей ДНР и ЛНР.