В ООН после слов Зеленского заявили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте

Позиция генсека ООН о применении ядерного оружия осталась неизменной Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном» ударе по России.

«Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — сказал Дюжаррик в беседе с РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». В Кремле это высказывание сочли призывом к началу третьей мировой войны, ответственность за которую несут Великобритания и США. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа для избежания еще больших бед. Пользователи соцсетей в США призвали свергнуть власть в Киеве и потребовали прекратить снабжать Украину оружием.