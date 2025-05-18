Reuters: европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его звонка Путину

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Трамп планирует поговорить с Путиным 19 мая
Трамп планирует поговорить с Путиным 19 мая Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Четыре европейских лидера намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом до его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Такие планы озвучили канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда. 

«Я говорил с Марко Рубио, в том числе о завтрашнем звонке. Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этой беседе (с Путиным)», — цитирует немецкого канцлера Reuters. 

Мерц также заявил, что поговорил в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня там проходит инаугурационная месса Папы Льва XIV. 

Подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа подтвердили в Кремле. Ожидается, что лидеры поговорят 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).

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Четыре европейских лидера намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом до его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Такие планы озвучили канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда.  «Я говорил с Марко Рубио, в том числе о завтрашнем звонке. Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этой беседе (с Путиным)», — цитирует немецкого канцлера Reuters.  Мерц также заявил, что поговорил в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня там проходит инаугурационная месса Папы Льва XIV.  Подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа подтвердили в Кремле. Ожидается, что лидеры поговорят 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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