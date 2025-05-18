Размещение консультативной группы вооруженных сил Германии в Молдавии рассматривается как элемент подготовки Евросоюза к возможному военному конфликту с Россией. Об этом 18 мая сообщил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, его заявление приводит агентство РИА Новости.
«Прибытие немецких военных „консультантов“ в Кишинев является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится», — заявил Андрей Сафонов, его слова передает РИА Новости. По мнению парламентария, прибывшие в Кишинев немецкие военные «консультанты» — часть более широкой стратегии ЕС по формированию военно-политического блока, включающего Великобританию, Францию и Германию.
Депутат также отметил, что после прихода к власти канцлера Германии Фридриха Мерца формируется так называемый «евроглобалистский военно-политический блок» из трех европейских стран, которые, по мнению депутата, проявляют особый интерес к бывшей Молдавской ССР. В частности, Сафонов напомнил о сообщениях СМИ о возможном задействовании войск Франции и Великобритании через Румынию и Молдову для продвижения на юг Украины и контроля над Одессой.
По словам Сафонова, основные цели действий Запада — усиление влияния в регионе, контроль над Молдавией и стратегически важными территориями на Черном море. При этом он подчеркнул наличие противоречий между странами ЕС и Румынией, которая также претендует на бывшую Советскую Молдавию. Депутат отметил, что открытие консультативного пункта Бундесвера в Кишиневе можно рассматривать как этап работы по переформатированию национальной армии Молдовы по стандартам НАТО, включая обмен разведданными и военное консультирование. Власти Молдавии ранее подтвердили размещение немецкой группы в стране в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве.
Согласно конституции, Молдавия сохраняет нейтральный статус, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО, а после прихода к власти президента Майи Санду в республике участились совместные учения с военными из США, Великобритании, Германии и Румынии. Принятая парламентом стратегия обороны до 2034 года подразумевает тесное взаимодействие с Североатлантическим альянсом и увеличение военных расходов. Эти шаги вызвали критику оппозиции, которая считает их противоречащими нейтралитету страны. Эксперты отмечают, что на фоне роста напряженности в регионе риск эскалации сохраняется, особенно учитывая ситуацию вокруг Приднестровья, где большинство населения составляют русские и украинцы, а сам регион остается вне контроля Кишинева с 1992 года.
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