Ребенок был одет в кадетский китель и брюки
В Челябинске пропал 11-летний мальчик-кадет. К поиску исчезнувшего Станислава 7 октября подключились поисковики и волонтеры.
«Станислав пропал в Челябинске 6 октября. В последний раз его видели, когда он выходил из здания на улице Энтузиастов, дом 30Б. До сих пор о его местонахождении ничего не известно», — сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС» в своей группе во «ВКонтакте».
Мальчик был одет в короткую синюю куртку, шапку песочного цвета и в кадетскую форму синего цвета: китель и брюки. Его рост составляет 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, на голове удлиненная челка.
Станислав пропал в Челябинске, выйдя 6 октября из здания на улице Энтузиастов
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