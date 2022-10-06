06 октября 2022

В Челябинске пропал мальчик-кадет. Фото

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, кадеты мчс
Ребенок был одет в кадетский китель и брюки Фото:

В Челябинске пропал 11-летний мальчик-кадет. К поиску исчезнувшего Станислава 7 октября подключились поисковики и волонтеры.

«Станислав пропал в Челябинске 6 октября. В последний раз его видели, когда он выходил из здания на улице Энтузиастов, дом 30Б. До сих пор о его местонахождении ничего не известно», — сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС» в своей группе во «ВКонтакте».

Мальчик был одет в короткую синюю куртку, шапку песочного цвета и в кадетскую форму синего цвета: китель и брюки. Его рост составляет 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, на голове удлиненная челка.

Станислав пропал в Челябинске, выйдя 6 октября из здания на улице Энтузиастов
Фото:

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В Челябинске пропал 11-летний мальчик-кадет. К поиску исчезнувшего Станислава 7 октября подключились поисковики и волонтеры. «Станислав пропал в Челябинске 6 октября. В последний раз его видели, когда он выходил из здания на улице Энтузиастов, дом 30Б. До сих пор о его местонахождении ничего не известно», — сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС» в своей группе во «ВКонтакте». Мальчик был одет в короткую синюю куртку, шапку песочного цвета и в кадетскую форму синего цвета: китель и брюки. Его рост составляет 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, на голове удлиненная челка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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