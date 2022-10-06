В пермских заведениях фастфуда снова появилась Сola

07 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В заведениях сети Chiken снова появилась Сola, но импортозамещенная Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сети пермского фастфуда Chicken снова подают Cola. Правда, не оригинальную, а производства компании «Добрый». Об этом сообщили в соцсетях сети заведений. «Вкус праздника, детства и юношеских посиделок в кафе! Cola — напиток, который невозможно забыть. Снова во всех кафе Chicken», — указано в посте группы «Алендвик: Chicken и другие вкусности | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В сети ресторанов уверяют, что вкус, цвет и аромат Сola тот же самый, что и у оригинальной. Также в кафе есть аналог Fanta — «Добрый апельсин» и аналог Sprite — «Добрый лайм». До нововведений в кафе подавали газированную воду от фирмы «Тайфун» со вкусом «лимонад», «арбуз». Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Отечественные производители начали активно замещать ушедшие бренды. Например, пермский завод заявил, что готов заменить ушедшие бренды своими напитками. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жаловались на разбавленную газировку в сетях фастфуда. Недовольны были и сетью Chicken.

В сети пермского фастфуда Chicken снова подают Cola. Правда, не оригинальную, а производства компании «Добрый». Об этом сообщили в соцсетях сети заведений. «Вкус праздника, детства и юношеских посиделок в кафе! Cola — напиток, который невозможно забыть. Снова во всех кафе Chicken», — указано в посте группы «Алендвик: Chicken и другие вкусности | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В сети ресторанов уверяют, что вкус, цвет и аромат Сola тот же самый, что и у оригинальной. Также в кафе есть аналог Fanta — «Добрый апельсин» и аналог Sprite — «Добрый лайм». До нововведений в кафе подавали газированную воду от фирмы «Тайфун» со вкусом «лимонад», «арбуз». Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Отечественные производители начали активно замещать ушедшие бренды. Например, пермский завод заявил, что готов заменить ушедшие бренды своими напитками. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жаловались на разбавленную газировку в сетях фастфуда. Недовольны были и сетью Chicken.