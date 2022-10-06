06 октября 2022

В пермских заведениях фастфуда снова появилась Сola

© Служба новостей «URA.RU»
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Полина в первом детском ресторане «Тридевятое». Екатеринбург, фастфуд, картошка фри, бургер, вредная пища
В заведениях сети Chiken снова появилась Сola, но импортозамещенная Фото:
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В сети пермского фастфуда Chicken снова подают Cola. Правда, не оригинальную, а производства компании «Добрый». Об этом сообщили в соцсетях сети заведений.

«Вкус праздника, детства и юношеских посиделок в кафе! Cola — напиток, который невозможно забыть. Снова во всех кафе Chicken», — указано в посте группы «Алендвик: Chicken и другие вкусности | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В сети ресторанов уверяют, что вкус, цвет и аромат Сola тот же самый, что и у оригинальной. Также в кафе есть аналог Fanta — «Добрый апельсин» и аналог Sprite — «Добрый лайм». До нововведений в кафе подавали газированную воду от фирмы «Тайфун» со вкусом «лимонад», «арбуз».

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Отечественные производители начали активно замещать ушедшие бренды. Например, пермский завод заявил, что готов заменить ушедшие бренды своими напитками.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жаловались на разбавленную газировку в сетях фастфуда. Недовольны были и сетью Chicken.

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В сети пермского фастфуда Chicken снова подают Cola. Правда, не оригинальную, а производства компании «Добрый». Об этом сообщили в соцсетях сети заведений. «Вкус праздника, детства и юношеских посиделок в кафе! Cola — напиток, который невозможно забыть. Снова во всех кафе Chicken», — указано в посте группы «Алендвик: Chicken и другие вкусности | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В сети ресторанов уверяют, что вкус, цвет и аромат Сola тот же самый, что и у оригинальной. Также в кафе есть аналог Fanta — «Добрый апельсин» и аналог Sprite — «Добрый лайм». До нововведений в кафе подавали газированную воду от фирмы «Тайфун» со вкусом «лимонад», «арбуз». Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России. Это произошло после начала спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Отечественные производители начали активно замещать ушедшие бренды. Например, пермский завод заявил, что готов заменить ушедшие бренды своими напитками. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жаловались на разбавленную газировку в сетях фастфуда. Недовольны были и сетью Chicken.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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