В ХМАО завели уголовное дело на мать, которая закрыла на сутки дочь в туалете

В Югорске многодетная мать сутки держала свою дочь в туалете без еды и воды. На женщину завели уголовное дело, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Многодетная женщина 1989 года рождения, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно совершала противоправные действия в отношении своей дочери. В ходе проверки также выяснилось, что родительница больше суток держала девочку взаперти в уборной, выключив свет и лишив ее еды и воды. Следственным отделом ОМВД России по Югорску в отношении горе-матери возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.
Историей заинтересовались правоохранители после того, как девочка пришла на занятия в школу с царапинами на голове. Педагог посчитала это подозрительным и обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Ранее URA.RU стало известно, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание.
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