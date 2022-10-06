В ХМАО завели уголовное дело на мать, которая закрыла на сутки дочь в туалете

07 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Мать не раз совершала противоправные действия в отношении своей дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югорске многодетная мать сутки держала свою дочь в туалете без еды и воды. На женщину завели уголовное дело, сообщили в УМВД России по ХМАО. «Многодетная женщина 1989 года рождения, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно совершала противоправные действия в отношении своей дочери. В ходе проверки также выяснилось, что родительница больше суток держала девочку взаперти в уборной, выключив свет и лишив ее еды и воды. Следственным отделом ОМВД России по Югорску в отношении горе-матери возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства. Историей заинтересовались правоохранители после того, как девочка пришла на занятия в школу с царапинами на голове. Педагог посчитала это подозрительным и обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU стало известно, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание.

В Югорске многодетная мать сутки держала свою дочь в туалете без еды и воды. На женщину завели уголовное дело, сообщили в УМВД России по ХМАО. «Многодетная женщина 1989 года рождения, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно совершала противоправные действия в отношении своей дочери. В ходе проверки также выяснилось, что родительница больше суток держала девочку взаперти в уборной, выключив свет и лишив ее еды и воды. Следственным отделом ОМВД России по Югорску в отношении горе-матери возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства. Историей заинтересовались правоохранители после того, как девочка пришла на занятия в школу с царапинами на голове. Педагог посчитала это подозрительным и обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU стало известно, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание.