08 октября 2022

Екатеринбуржец сделал предложение на концерте Elvira T. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба, кольца
В Екатеринбурге на концерте Elvira T мужчина сделал предложение Фото:

В Екатеринбурге на концерте певицы Elvira T мужчина сделал предложение своей девушке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Парень сделал предложение на концерте Elvira T. Он передал записку певице, и она позвала пару на сцену», — рассказал очевидец.

Екатеринбуржцу 20 лет, на его предложение девушка ответила согласием. Концерт Elvira T состоялся 9 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Авто он продал, а на выигранные деньги сыграл свадьбу.

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В Екатеринбурге на концерте певицы Elvira T мужчина сделал предложение своей девушке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Парень сделал предложение на концерте Elvira T. Он передал записку певице, и она позвала пару на сцену», — рассказал очевидец. Екатеринбуржцу 20 лет, на его предложение девушка ответила согласием. Концерт Elvira T состоялся 9 октября. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Авто он продал, а на выигранные деньги сыграл свадьбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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