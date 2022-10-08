В Екатеринбурге на концерте Elvira T мужчина сделал предложение
В Екатеринбурге на концерте певицы Elvira T мужчина сделал предложение своей девушке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Парень сделал предложение на концерте Elvira T. Он передал записку певице, и она позвала пару на сцену», — рассказал очевидец.
Екатеринбуржцу 20 лет, на его предложение девушка ответила согласием. Концерт Elvira T состоялся 9 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Авто он продал, а на выигранные деньги сыграл свадьбу.
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