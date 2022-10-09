Пермский бизнесмен обманул власти на госконтракте

10 октября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пермяк находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматель из Пермского края обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по государственному контракту. О том, как удалось выявить мошенничество, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в 2020 году администрация Верещагинского городского округа заключила с руководителем фирмы контракт на выполнение работ по ремонту скважин и обустройству санитарных зон, общей стоимостью 2,5 млн рублей. Работы были выполнены в срок, но в ходе проверки было выявлено, что изготовленные металлические ограждения сделаны из дешевых материалов, которые не соответствуют материалам, заявленным в техническом задании контракта», — сообщили в полиции. Ущерб, причиненный Верещагинскому городскому округу, составил более 720 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.

Предприниматель из Пермского края обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по государственному контракту. О том, как удалось выявить мошенничество, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в 2020 году администрация Верещагинского городского округа заключила с руководителем фирмы контракт на выполнение работ по ремонту скважин и обустройству санитарных зон, общей стоимостью 2,5 млн рублей. Работы были выполнены в срок, но в ходе проверки было выявлено, что изготовленные металлические ограждения сделаны из дешевых материалов, которые не соответствуют материалам, заявленным в техническом задании контракта», — сообщили в полиции. Ущерб, причиненный Верещагинскому городскому округу, составил более 720 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.