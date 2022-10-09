09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Пермский бизнесмен обманул власти на госконтракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый пермяк находится под подпиской о невыезде Фото:

Предприниматель из Пермского края обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по государственному контракту. О том, как удалось выявить мошенничество, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Установлено, что в 2020 году администрация Верещагинского городского округа заключила с руководителем фирмы контракт на выполнение работ по ремонту скважин и обустройству санитарных зон, общей стоимостью 2,5 млн рублей. Работы были выполнены в срок, но в ходе проверки было выявлено, что изготовленные металлические ограждения сделаны из дешевых материалов, которые не соответствуют материалам, заявленным в техническом задании контракта», — сообщили в полиции.

Ущерб, причиненный Верещагинскому городскому округу, составил более 720 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.

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Предприниматель из Пермского края обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по государственному контракту. О том, как удалось выявить мошенничество, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Установлено, что в 2020 году администрация Верещагинского городского округа заключила с руководителем фирмы контракт на выполнение работ по ремонту скважин и обустройству санитарных зон, общей стоимостью 2,5 млн рублей. Работы были выполнены в срок, но в ходе проверки было выявлено, что изготовленные металлические ограждения сделаны из дешевых материалов, которые не соответствуют материалам, заявленным в техническом задании контракта», — сообщили в полиции. Ущерб, причиненный Верещагинскому городскому округу, составил более 720 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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