RT: в Генштабе ВСУ началась паника

На Украине проблемы со спутниковой связью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ к панике. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник из российских спецслужб.
«В их Генштабе коллапс и паника. <…> Из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой», — сообщает он. Кроме того, сбой усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется.
Спутниковой сетью Украину обеспечил предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.
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