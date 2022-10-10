RT: в Генштабе ВСУ началась паника

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
На Украине проблемы со спутниковой связью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ к панике. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник из российских спецслужб.

«В их Генштабе коллапс и паника. <…> Из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой», — сообщает он. Кроме того, сбой усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется.

Спутниковой сетью Украину обеспечил предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.

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Перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ к панике. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник из российских спецслужб. «В их Генштабе коллапс и паника. <…> Из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой», — сообщает он. Кроме того, сбой усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется. Спутниковой сетью Украину обеспечил предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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