RT: в Генштабе ВСУ началась паника

10 октября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

На Украине проблемы со спутниковой связью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ к панике. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник из российских спецслужб. «В их Генштабе коллапс и паника. <…> Из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой», — сообщает он. Кроме того, сбой усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется. Спутниковой сетью Украину обеспечил предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.

Перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ к панике. Об этом сообщает RT, со ссылкой на источник из российских спецслужб. «В их Генштабе коллапс и паника. <…> Из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой», — сообщает он. Кроме того, сбой усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется. Спутниковой сетью Украину обеспечил предприниматель и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.