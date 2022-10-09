Свердловские волонтеры собрали помощь для солдат 20 воинских частей

10 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Военные из 20 частей получили помощь от волонтеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. Об этом рассказал координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов. «Закончены сборы 20 частям. Это квадрокоптеры, тепловизоры, тепловизионные прицелы, берцы, амуниция, термобелье, жгуты, индивидуальные перевязочные пакеты», — рассказал Русинов во время онлайн-конференции ТАСС. Он уточнил, что помощь была собрана с разных субъектов РФ, а не только в Свердловской области. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи. Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес уточнил, что чаще всего волонтеры приносят медикаменты и теплые вещи, которые понадобятся во время боевых действий во время похолоданий. Однако иногда неравнодушные привозят бойцам даже бензопилы и электрогенераторы. Частичная мобилизация в Свердловской области началась 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина. Для участия в спецоперации на Украине планируется мобилизовать 300 тысяч человек со всех регионов РФ. В первую очередь мобилизуются те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ее цель — провести денацификацию и демилитаризацию Украины, уточняли власти РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. Об этом рассказал координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов. «Закончены сборы 20 частям. Это квадрокоптеры, тепловизоры, тепловизионные прицелы, берцы, амуниция, термобелье, жгуты, индивидуальные перевязочные пакеты», — рассказал Русинов во время онлайн-конференции ТАСС. Он уточнил, что помощь была собрана с разных субъектов РФ, а не только в Свердловской области. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи. Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес уточнил, что чаще всего волонтеры приносят медикаменты и теплые вещи, которые понадобятся во время боевых действий во время похолоданий. Однако иногда неравнодушные привозят бойцам даже бензопилы и электрогенераторы. Частичная мобилизация в Свердловской области началась 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина. Для участия в спецоперации на Украине планируется мобилизовать 300 тысяч человек со всех регионов РФ. В первую очередь мобилизуются те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ее цель — провести денацификацию и демилитаризацию Украины, уточняли власти РФ.