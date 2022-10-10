В Первоуральске легковушка сбила велосипедиста Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля, когда попытался проехать пешеходный переход. Авария произошла возле дома на Ватутина, 72а в Первоуральске (Свердловская область), рассказали очевидцы в соцсетях.

«Сбили велосипедиста. На месте происшествия работают скорая, пожарные, ДПС», — написала подписчица сообщества «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Другой очевидец добавляет в комментариях, что велосипедиста увезли на скорой, он жив. Пользователи предполагают, что мужчина попытался проехать пешеходный переход на велосипеде, не спешившись.

URA.RU направило запрос в ГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что больше всего инцидентов с велосипедистами в Уральском федеральном округе зафиксировали в ХМАО, Кургане и Пермском крае. В топ также попал Краснодарский край.