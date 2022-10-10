10 октября 2022

В Свердловской области на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицина, скорая медицинская помощь
В Первоуральске легковушка сбила велосипедиста Фото:

Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля, когда попытался проехать пешеходный переход. Авария произошла возле дома на Ватутина, 72а в Первоуральске (Свердловская область), рассказали очевидцы в соцсетях.

«Сбили велосипедиста. На месте происшествия работают скорая, пожарные, ДПС», — написала подписчица сообщества «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Другой очевидец добавляет в комментариях, что велосипедиста увезли на скорой, он жив. Пользователи предполагают, что мужчина попытался проехать пешеходный переход на велосипеде, не спешившись.

URA.RU направило запрос в ГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что больше всего инцидентов с велосипедистами в Уральском федеральном округе зафиксировали в ХМАО, Кургане и Пермском крае. В топ также попал Краснодарский край.

Мужчина ехал на велосипеде по проезжей части
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля, когда попытался проехать пешеходный переход. Авария произошла возле дома на Ватутина, 72а в Первоуральске (Свердловская область), рассказали очевидцы в соцсетях. «Сбили велосипедиста. На месте происшествия работают скорая, пожарные, ДПС», — написала подписчица сообщества «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Другой очевидец добавляет в комментариях, что велосипедиста увезли на скорой, он жив. Пользователи предполагают, что мужчина попытался проехать пешеходный переход на велосипеде, не спешившись. URA.RU направило запрос в ГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что больше всего инцидентов с велосипедистами в Уральском федеральном округе зафиксировали в ХМАО, Кургане и Пермском крае. В топ также попал Краснодарский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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