Пермский суд рассмотрел первый иск, связанный с частичной мобилизацией

Суд отказал пермяку, который требовал оспорить решение о призыве в ВС РФ в рамках мобилизации

11 октября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Пермяк хотел оспорить решение о призыве в ВС РФ в рамках частичной мобилизации Фото: Максим Анфалов © URA.RU Ленинский районный суд Перми рассмотрел первый иск, связанный с частичной мобилизацией в Пермском крае. Пермяк требовал оспорить решение о призыве в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации из-за непроведения медкомиссии в военкомате. Суд ему отказал. Об этом сообщает издание «Коммерсант» . На сайте суда решение пока не опубликовано. «Пермский активист Денис Галицкий (он участвовал в подготовке искового заявления) рассказал, что в качестве соответчиков судом были привлечены краевой военкомат, а также городская и краевая комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. По словам Галицкого, истец получил повестку о явке в военкомат, там не проводилась военно-врачебная экспертиза и не была определена его годность к военной службе. Уже на сборном пункте истца признали не подлежащим мобилизации по иным основаниям. Если бы не это, говорит активист, то его бы отправили в войска без медицинского освидетельствования, что нарушает конституционное право на охрану здоровья», — передает издание. Суд, по словам активиста, сослался на то, что в военкомате и на сборном пункте пермяк не жаловался на здоровье и не имел подтверждающие заболевания документы. Представитель истца, пишет издание, подтвердил детали иска и вынесенного решения, отметив, что будет обжаловать его в Пермском краевом суде. Он также заявил, что «пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов, а право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Перми рассмотрел первый иск, связанный с частичной мобилизацией в Пермском крае. Пермяк требовал оспорить решение о призыве в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации из-за непроведения медкомиссии в военкомате. Суд ему отказал. Об этом сообщает издание «Коммерсант». На сайте суда решение пока не опубликовано. «Пермский активист Денис Галицкий (он участвовал в подготовке искового заявления) рассказал, что в качестве соответчиков судом были привлечены краевой военкомат, а также городская и краевая комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. По словам Галицкого, истец получил повестку о явке в военкомат, там не проводилась военно-врачебная экспертиза и не была определена его годность к военной службе. Уже на сборном пункте истца признали не подлежащим мобилизации по иным основаниям. Если бы не это, говорит активист, то его бы отправили в войска без медицинского освидетельствования, что нарушает конституционное право на охрану здоровья», — передает издание. Суд, по словам активиста, сослался на то, что в военкомате и на сборном пункте пермяк не жаловался на здоровье и не имел подтверждающие заболевания документы. Представитель истца, пишет издание, подтвердил детали иска и вынесенного решения, отметив, что будет обжаловать его в Пермском краевом суде. Он также заявил, что «пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов, а право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин.