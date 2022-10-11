МИД РФ: администрация США самоизолировалась от России

11 октября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Белый дом не может определиться в своей позиции по России, заявил замглавы МИД РФ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Нынешняя администрация президента США Джозефа Байдена сама загнала себя в изоляцию от России, введя против нее беспрецедентное количество санкций. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя состояние российско-американских отношений. «[Администрация США] сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости». По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, российско-американские отношения находятся «в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны». Собеседник агентства считает, что США не могут определиться, нужно ли им разговаривать с Москвой после того, как попытки создать международную антироссийскую коалицию и «разорвать в клочья» экономику России провалились. При этом сама Россия открыта к диалогу, подчеркнул Рябков. «Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов», — сказал он. Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить ограничения против России, так как санкции стали причиной сильнейшего энергетического кризиса в Европе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нынешняя администрация президента США Джозефа Байдена сама загнала себя в изоляцию от России, введя против нее беспрецедентное количество санкций. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя состояние российско-американских отношений. «[Администрация США] сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости». По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, российско-американские отношения находятся «в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны». Собеседник агентства считает, что США не могут определиться, нужно ли им разговаривать с Москвой после того, как попытки создать международную антироссийскую коалицию и «разорвать в клочья» экономику России провалились. При этом сама Россия открыта к диалогу, подчеркнул Рябков. «Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов», — сказал он. Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить ограничения против России, так как санкции стали причиной сильнейшего энергетического кризиса в Европе, сообщает «Федеральное агентство новостей».