11 октября 2022

В Екатеринбурге иномарка сбила 11-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс, жезл дпс
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото:

Свердловчанка на Toyota RAV4 сбила 11-летнюю девочку, которая, торопясь в школу, неожиданно выбежала на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Toyota RAV4 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая получила телесные повреждения и была доставлена в ДМБ № 9», — говорится в сообщении ведомства.

Иномаркой управляла женщина со стажем 15 лет, которая, увидев девочку, попыталась затормозить, но не успела ничего сделать. По словам матери ребенка, девочка торопилась в школу, из-за чего не убедилась, что машин вокруг нет.

Ранее сообщалось о водителе в Нижнем Тагиле, который сбил ребенка, катавшегося на велосипеде. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловчанка на Toyota RAV4 сбила 11-летнюю девочку, которая, торопясь в школу, неожиданно выбежала на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota RAV4 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая получила телесные повреждения и была доставлена в ДМБ № 9», — говорится в сообщении ведомства. Иномаркой управляла женщина со стажем 15 лет, которая, увидев девочку, попыталась затормозить, но не успела ничего сделать. По словам матери ребенка, девочка торопилась в школу, из-за чего не убедилась, что машин вокруг нет. Ранее сообщалось о водителе в Нижнем Тагиле, который сбил ребенка, катавшегося на велосипеде. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...