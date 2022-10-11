В Екатеринбурге иномарка сбила 11-летнюю девочку

Свердловчанка на Toyota RAV4 сбила 11-летнюю девочку, которая, торопясь в школу, неожиданно выбежала на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Toyota RAV4 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая получила телесные повреждения и была доставлена в ДМБ № 9», — говорится в сообщении ведомства.
Иномаркой управляла женщина со стажем 15 лет, которая, увидев девочку, попыталась затормозить, но не успела ничего сделать. По словам матери ребенка, девочка торопилась в школу, из-за чего не убедилась, что машин вокруг нет.
Ранее сообщалось о водителе в Нижнем Тагиле, который сбил ребенка, катавшегося на велосипеде. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга.
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