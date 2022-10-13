В Совфеде пояснили, кто из осужденных отправится в зону СВО

Сенатор: заключенные, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, смогут участвовать в спецоперации
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Ольга Ковитиди сообщила, что в СВО смогут участвовать заключенные, совершившие преступления небольшой и средней тяжести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участниками спецоперации на Украине могут стать заключенные, совершившие преступления малой и средней тяжести. Об этом сообщила член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в своем telegram-канале.

«Закон коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», — заявила Ковитиди. Также сенатор уточняет, что если заключенный проявит героизм и будет добросовестно нести военную службу, то командование может подать ходатайство о досрочном освобождении с полным снятием судимости.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спустя время президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ранее члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешат участвовать в боевых действиях.

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Участниками спецоперации на Украине могут стать заключенные, совершившие преступления малой и средней тяжести. Об этом сообщила член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в своем telegram-канале. «Закон коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», — заявила Ковитиди. Также сенатор уточняет, что если заключенный проявит героизм и будет добросовестно нести военную службу, то командование может подать ходатайство о досрочном освобождении с полным снятием судимости. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спустя время президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ранее члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешат участвовать в боевых действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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