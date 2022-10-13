На бывшем участке Castorama в Перми могут построить жилые дома

Крупный застройщик арендовал бывший участок Castorama в Перми

14 октября 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Castorama сдала в аренду застройщику участок, где хотела разместить второй гипермаркет в Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ижевский застройщик «Талан» арендовал почти 5 га земли в микрорайоне Ива в Перми, принадлежащей ООО «Касторама Рус». Срок аренды — 1,5 года, согласно выписке Росреестра. Сейчас территория там предназначена для размещения торговых комплексов, но участники рынка заявляют, что смена разрешенного использования на жилые дома лишь технический вопрос, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Структура застройщика арендовала почти 5 га по ул. Уинской, 55, вблизи ЖК „Погода“. Ранее от покупки этой площадки отказался строительный холдинг ПЗСП, объяснив необходимостью смены градостроительных регламентов участка под жилую застройку. Необходимость смены разрешенного использования эксперты считают техническим вопросом. Участники рынка недвижимости обращают внимание на предполагаемую высокую стоимость актива и транспортные проблемы территории», — передает издание. В компании «Талан» пока не прокомментировали свои планы на арендованную территорию. Земельный участок принадлежит Castorama с 2013 года. Ранее там планировали построить второй гипермаркет этой сети стройматериалов в Перми. Генплан и правила землепользования и застройки не запрещают возводить жилые новостройки на площадке, но, в случае перспективы застройки участка, его собственникам придется разработать новый проект планировки территории. Специалисты в сфере недвижимости также отмечают довольно высокую стоимость земли — по последним данным сервиса «Циан» стоимость участка составляла 650 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ижевский застройщик «Талан» арендовал почти 5 га земли в микрорайоне Ива в Перми, принадлежащей ООО «Касторама Рус». Срок аренды — 1,5 года, согласно выписке Росреестра. Сейчас территория там предназначена для размещения торговых комплексов, но участники рынка заявляют, что смена разрешенного использования на жилые дома лишь технический вопрос, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Структура застройщика арендовала почти 5 га по ул. Уинской, 55, вблизи ЖК „Погода“. Ранее от покупки этой площадки отказался строительный холдинг ПЗСП, объяснив необходимостью смены градостроительных регламентов участка под жилую застройку. Необходимость смены разрешенного использования эксперты считают техническим вопросом. Участники рынка недвижимости обращают внимание на предполагаемую высокую стоимость актива и транспортные проблемы территории», — передает издание. В компании «Талан» пока не прокомментировали свои планы на арендованную территорию. Земельный участок принадлежит Castorama с 2013 года. Ранее там планировали построить второй гипермаркет этой сети стройматериалов в Перми. Генплан и правила землепользования и застройки не запрещают возводить жилые новостройки на площадке, но, в случае перспективы застройки участка, его собственникам придется разработать новый проект планировки территории. Специалисты в сфере недвижимости также отмечают довольно высокую стоимость земли — по последним данным сервиса «Циан» стоимость участка составляла 650 млн рублей.