Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных свердловчан

Минобороны РФ поделилось кадрами подготовки мобилизованного из Свердловской области

После обучения мобилизованные будут контролировать и оборонять освобожденные территории Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Командир минометного расчета Василий родом из Свердловской области заявил, что уже освоил оружие и готов показать себя в бою. Минобороны РФ поделилось с URA.RU видео с подготовкой, которая проходит в тыловых районах зоны проведения спецоперации на Украине.

«Миномет несложный, понять возможно, очень интересно. Коллектив у нас очень дружный, все ребята друг за друга, все друг другу помогаем. Думаю, что и в бою тоже также себя покажем», — заявил Василий.

Ранее Минобороны РФ показывало, как мобилизованные свердловчане учатся бросать гранаты. Военнослужащие выполняли упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН и оттачивали навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 «Пламя». Подготовка осуществляется в тыловых районах зоны проведения спецоперации.

Указ о частичной мобилизации подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов.