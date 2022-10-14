Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных свердловчан

Командир минометного расчета Василий родом из Свердловской области заявил, что уже освоил оружие и готов показать себя в бою. Минобороны РФ поделилось с URA.RU видео с подготовкой, которая проходит в тыловых районах зоны проведения спецоперации на Украине.
«Миномет несложный, понять возможно, очень интересно. Коллектив у нас очень дружный, все ребята друг за друга, все друг другу помогаем. Думаю, что и в бою тоже также себя покажем», — заявил Василий.
Ранее Минобороны РФ показывало, как мобилизованные свердловчане учатся бросать гранаты. Военнослужащие выполняли упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН и оттачивали навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 «Пламя». Подготовка осуществляется в тыловых районах зоны проведения спецоперации.
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Командир минометного расчета Василий родом из Свердловской области заявил, что уже освоил оружие и готов показать себя в бою. Минобороны РФ поделилось с URA.RU видео с подготовкой, которая проходит в тыловых районах зоны проведения спецоперации на Украине. «Миномет несложный, понять возможно, очень интересно. Коллектив у нас очень дружный, все ребята друг за друга, все друг другу помогаем. Думаю, что и в бою тоже также себя покажем», — заявил Василий. Ранее Минобороны РФ показывало, как мобилизованные свердловчане учатся бросать гранаты. Военнослужащие выполняли упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН и оттачивали навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 «Пламя». Подготовка осуществляется в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Указ о частичной мобилизации подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов.