Мобилизованные офицеры пробрались в военный городок Екатеринбурга, не дожидаясь отправки. Видео

18 октября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Офицеры устроили себе занятия на базе 32-го военного городка — чтобы быстрее вспомнить азы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Офицеры-артиллеристы, которые получили повестки еще в начале октября, но не уехали в воинские части, устроили себе занятия в 32-м военном городке Екатеринбурга, чтобы не терять свободное время. Об этом URA.RU рассказал старший лейтенант Владимир. «В 32-м городке мы сами, офицеры, собрались для себя и проводили занятия. Не стреляли, просто [вспоминали] азы, навыки первоначальные — как орудия сориентировать и все остальное», — поделился мужчина. Он закончил артиллерийское училище. В последнее время Владимир работал в службе безопасности одной из городских компаний. О повестке ему рассказали арендаторы квартиры. Говорит, даже не расписывался в документе. «Не знаю, расписались за меня там или что. Вручили и все. На следующий день приехал в военкомат, мне сказали: через полчаса [отправка], собирайтесь. Говорю, через полчаса вообще никак — я ведь даже не знал. Вот, прошло десять дней, и я здесь», — описал Владимир. Утром 17 октября его и еще шестерых офицеров-артиллеристов отправили в Елань из военкомата по Ленинскому и Октябрьскому районам. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их как раз 17-го.

Офицеры-артиллеристы, которые получили повестки еще в начале октября, но не уехали в воинские части, устроили себе занятия в 32-м военном городке Екатеринбурга, чтобы не терять свободное время. Об этом URA.RU рассказал старший лейтенант Владимир. «В 32-м городке мы сами, офицеры, собрались для себя и проводили занятия. Не стреляли, просто [вспоминали] азы, навыки первоначальные — как орудия сориентировать и все остальное», — поделился мужчина. Он закончил артиллерийское училище. В последнее время Владимир работал в службе безопасности одной из городских компаний. О повестке ему рассказали арендаторы квартиры. Говорит, даже не расписывался в документе. «Не знаю, расписались за меня там или что. Вручили и все. На следующий день приехал в военкомат, мне сказали: через полчаса [отправка], собирайтесь. Говорю, через полчаса вообще никак — я ведь даже не знал. Вот, прошло десять дней, и я здесь», — описал Владимир. Утром 17 октября его и еще шестерых офицеров-артиллеристов отправили в Елань из военкомата по Ленинскому и Октябрьскому районам. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их как раз 17-го.