Застройщик пермского ТЦ «iMAll Эспланада» добился отмены штрафа за грязь

Дело за грязь при строительстве ТЦ «iMAll Эспланада» прекращено Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Компания «Лимакмаращстрой», которую ранее оштрафовали за вынос грязи со строительной площадки пермского ТЦ «iMAll Эспланада», смогла добиться отмены наказания. Штраф в 300 тысяч рублей застройщик оспорил в Седьмом кассационном суде Челябинска, рассказали URA.RU в компании.

«Постановлением Седьмого кассационного суда отменены постановление инспектора дорожного движения ГИБДД г. Перми от 29 октября 2021 года, а также решение Свердловского районного суда первой инстанции от 24 апреля 2022 года, и Пермского краевого суда от 28 апреля 2021 года, вынесенные по делу об административном правонарушении в отношении ООО „Лимакмаращстрой“. Также прекращено производство данного дела», — сообщили в «Лимакмаращстрой», подтвердив копией постановления суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Лимакмаращстрой» оштрафовали за вынос грязи со строительной площадки осенью 2021 года. Подрядчик не помыла колеса грузовых автомобилей, что привело к угрозам для безопасности дорожного движения на ул. Петропавловская в центре Перми, поясняли тогда в Пермском краевом суде.

При строительстве МФЦ «Эспланада» осенью 2021 года на трамвайные пути упал башенный кран, парализовав движение. Застройщик связал это с дождями и вибрацией от трамваев. В канун Нового года в шахту строящегося ТЦ упал пермяк. А сам ТЦ открылся в феврале 2022 года.