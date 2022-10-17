На Украине погиб стрелок из Пермского края

С Борисом Балмашевым просятся 19 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Пьянково Пермского края Борис Балмашев. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Осинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С огромным сожалением сообщаем, что 11 октября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб еще один наш земляк Борис Борисович Балмашев. 25-летний юноша, проявив мужество и героизм, до последнего сражался и отдал жизнь ради своей страны и соотечественников», — сообщается в посте.

Балмашев был стрелком-помощником гранатометчика мотострелковой роты мотострелкового батальона. Прощание с погибшим состоится 19 октября в 13:00 в селе Кузнечиха около дома культуры по адресу улица Чапаева, 28.

О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.