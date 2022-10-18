Следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела топ-менеджера свердловской компании

19 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

28 февраля 2022 года уголовное дело Русинова было прекращено, но следователи отменили это постановление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. В феврале 2022 года дело прекратили из-за отсутствия доказательств. Об этом стало известно из обращения (имеется в распоряжении редакции), поступившего в следственное управление СКР по Свердловской области. «Изучением уголовного дела в следственном управлении установлено, что принятое процессуальное решение является преждевременным. По уголовному делу выполнены не все процессуальные и следственные действия, направленные на полноту расследования», — заявили в ведомстве. Прекращение уголовного дела отменено. Ранее следствие не нашло объективного подтверждения того факта, что Русинов незаконно получил от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди. 28 февраля 2022 года уголовное дело было прекращено. Однако в региональном следственном управлении посчитали, что следует провести дополнительное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Поводом стала информация о получении от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди (пищевая добавка — прим. ред.).

Свердловские следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. В феврале 2022 года дело прекратили из-за отсутствия доказательств. Об этом стало известно из обращения (имеется в распоряжении редакции), поступившего в следственное управление СКР по Свердловской области. «Изучением уголовного дела в следственном управлении установлено, что принятое процессуальное решение является преждевременным. По уголовному делу выполнены не все процессуальные и следственные действия, направленные на полноту расследования», — заявили в ведомстве. Прекращение уголовного дела отменено. Ранее следствие не нашло объективного подтверждения того факта, что Русинов незаконно получил от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди. 28 февраля 2022 года уголовное дело было прекращено. Однако в региональном следственном управлении посчитали, что следует провести дополнительное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Поводом стала информация о получении от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди (пищевая добавка — прим. ред.).