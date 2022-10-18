18 октября 2022

Следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела топ-менеджера свердловской компании

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
28 февраля 2022 года уголовное дело Русинова было прекращено, но следователи отменили это постановление Фото:

Свердловские следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. В феврале 2022 года дело прекратили из-за отсутствия доказательств. Об этом стало известно из обращения (имеется в распоряжении редакции), поступившего в следственное управление СКР по Свердловской области.

«Изучением уголовного дела в следственном управлении установлено, что принятое процессуальное решение является преждевременным. По уголовному делу выполнены не все процессуальные и следственные действия, направленные на полноту расследования», — заявили в ведомстве. Прекращение уголовного дела отменено.

Ранее следствие не нашло объективного подтверждения того факта, что Русинов незаконно получил от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди. 28 февраля 2022 года уголовное дело было прекращено. Однако в региональном следственном управлении посчитали, что следует провести дополнительное расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Поводом стала информация о получении от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди (пищевая добавка — прим. ред.).

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Свердловские следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. В феврале 2022 года дело прекратили из-за отсутствия доказательств. Об этом стало известно из обращения (имеется в распоряжении редакции), поступившего в следственное управление СКР по Свердловской области. «Изучением уголовного дела в следственном управлении установлено, что принятое процессуальное решение является преждевременным. По уголовному делу выполнены не все процессуальные и следственные действия, направленные на полноту расследования», — заявили в ведомстве. Прекращение уголовного дела отменено. Ранее следствие не нашло объективного подтверждения того факта, что Русинов незаконно получил от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди. 28 февраля 2022 года уголовное дело было прекращено. Однако в региональном следственном управлении посчитали, что следует провести дополнительное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НИКА-Петротэк» Павла Русинова. Поводом стала информация о получении от представителей «Ингридиент-фуд» 2,5 миллиона рублей за заключение договора поставки гуаровой камеди (пищевая добавка — прим. ред.).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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