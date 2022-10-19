Свердловские силовики проверяют программиста на причастность к «Азову»*

Свердловского программиста заподозрили в сотрудничестве с запрещенной организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Богдановиче (Свердловская область) оперативники регионального УФСБ провели проверку местного жителя-программиста на причастность к организации «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

«Поводом для визита силовиков послужило активное участие гражданина Глотова в проукраинских telegram-сообществах, где он выражал оправдание террористической организации „Азов“ и призывал вступать в ее ряды», — сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ по Свердловской области.

Ранее Глотов привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, был приговорен к 2,5 года лишения свободы. Он работал программистом у частного предпринимателя. Молодой человек был уволен за прогулы.

Ранее URA.RU сообщало, что украинский сторонник «Азова» пытался устроить диверсию в Свердловской области. Целью мужчины был сход поезда с рельсов.

* «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ