«Единая Россия» передала спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном

Секретарь Генсовета Турчак передал бойцам под Херсоном коптеры, беспилотники и средства связи

21 октября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак посетил место дислокации российских десантников под Херсоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия». Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.

Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия». Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.