20 октября 2022

«Единая Россия» передала спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном

Секретарь Генсовета Турчак передал бойцам под Херсоном коптеры, беспилотники и средства связи
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Всероссийская конференция партии
Андрей Турчак посетил место дислокации российских десантников под Херсоном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия».

Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.

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Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия». Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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