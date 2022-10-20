«Единая Россия» передала спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном

Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия».
Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
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Российским десантникам под Херсоном передали коптеры, беспилотники и средства связи. Военную помощь оказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. […] Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии. Об этом говорится на официальном портале «Единая Россия». Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Ранее стало известно о том, что региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» решили отправиться на фронт. Так, например, в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.