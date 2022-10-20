После снегопада погода в Перми прояснилась Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за прохождении холодного фронта в Перми прошел ливневый снегопад, за которым сразу пришло прояснение. Об этом сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ.

«Ливневый снегопад в Перми при прохождении холодного фронта. На спутниковом снимке хорошо видна связанная с ним облачная система, за которой — прояснение», — сообщается в telegram-канале.

Ранее синоптики прогнозировали выпадение первого снега в Перми в пятницу 21 октября. В северных и восточных районах Пермского края в этот день должен установиться снежный покров. В выходные в регионе ожидается похолодание, температура воздуха в субботу поднимется не выше +1 градуса, а в воскресенье +4 градусов.