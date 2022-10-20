20 октября 2022

В Перми прошел ливневый снегопад. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег сезона. Пермь, первый снег, снег в городе, виды города с высоты
После снегопада погода в Перми прояснилась Фото:

Из-за прохождении холодного фронта в Перми прошел ливневый снегопад, за которым сразу пришло прояснение. Об этом сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ.

«Ливневый снегопад в Перми при прохождении холодного фронта. На спутниковом снимке хорошо видна связанная с ним облачная система, за которой — прояснение», — сообщается в telegram-канале.

Ранее синоптики прогнозировали выпадение первого снега в Перми в пятницу 21 октября. В северных и восточных районах Пермского края в этот день должен установиться снежный покров. В выходные в регионе ожидается похолодание, температура воздуха в субботу поднимется не выше +1 градуса, а в воскресенье +4 градусов.

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Из-за прохождении холодного фронта в Перми прошел ливневый снегопад, за которым сразу пришло прояснение. Об этом сообщается в telegram-канале ГИС-центра ПГНИУ. «Ливневый снегопад в Перми при прохождении холодного фронта. На спутниковом снимке хорошо видна связанная с ним облачная система, за которой — прояснение», — сообщается в telegram-канале. Ранее синоптики прогнозировали выпадение первого снега в Перми в пятницу 21 октября. В северных и восточных районах Пермского края в этот день должен установиться снежный покров. В выходные в регионе ожидается похолодание, температура воздуха в субботу поднимется не выше +1 градуса, а в воскресенье +4 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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